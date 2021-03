Au Sénégal, l’affaire relative au leader de Pastef, Ousmane Sonko continue de défrayer la chronique. En effet, l’avocat d’Adji Sarr a annoncé de nouvelles poursuites contre l’homme politique faisant déjà objet d’accusation de viol présumé. L’homme de Droit menace de poursuivre le député en justice pour tentative d’assassinat. Ceci ferait suite à l’attaque de sa maison à Hann mariste. Le domicile aurait été saccagé et incendié par les manifestants.

Une plainte pour tentative d’assassinat

« Je ne vais pas laisser passer pour cette fois. Le criminel Ousmane Sonko va payer. Mon parti va déposer une plainte pour tentative d’assassinat.», a-t-il lancé. Ce fut l’occasion pour l’avocat de lancer plusieurs autres accusations contre le leader du Pastef. Pour lui, il tente de prendre le pouvoir par « l’intimidation, la manipulation et le mensonge ».

L’avocat refuse la médiation

«Il tente d’accéder au pouvoir par l’intimidation. Je ne laisserai pas cet individu plonger le pays dans le chaos. Nous allons déposer une plainte contre Sonko pour tentative d’assassinat. Ces individus armés, qui ont attaqué ma maison avant de l’incendier, étaient venus avec l’intention de me tuer», a-t-il réaffirmé. Par rapport aux poursuites qui sont engagées contre l’homme politique, l’avocat indique qu’il ne prendra en compte aucune médiation. Rappelons que la Société civile et les religieux ont entrepris une médiation dans le but de décrisper l’atmosphère.