Un nouvel ouvrage a insinué que l’ancien président américain Barack Obama aurait refusé au tout départ, d’accorder son soutien à l’actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden. Cette prise de position a eu lieu après l’annonce de la candidature de ce dernier selon les auteurs d’un livre. Le livre intitulé : « Lucky: Comment Joe Biden a à peine remporté la présidence » est écrit par Amie Parnes et Jonathan Allen respectivement correspondante principale du média The Hill et analyste politique principal de NBC News.

Un « message fade et un agenda vierge »

Le livre justifie donc le refus de Barack Obama par le fait que ce dernier avait peur que la candidature de Joe Biden à la présidentielle ne devienne « la caricature tragi-comique d’un politicien vieillissant ayant son dernier hourra ». Les auteurs de l’ouvrage ont analysé la manière dont Joe Biden a battu l’ex-numéro un américain Donald Trump aux élections du 03 novembre 2020, avec un « message fade et un agenda vierge ». Le livre a fait savoir que : « Tout le reste, il (M. Biden) s’était trompé. Il avait mené une mauvaise campagne, bousculé les débats, dépensé tellement d’argent pour l’Iowa et le New Hampshire qu’il était au bord de l’insolvabilité, a perdu trois États consécutifs pour commencer la primaire et s’est laissé définir par ses faiblesses ».

Selon les premiers sondages, Donald Trump était en position de force face à Joe Biden. Cependant, le coronavirus a fait son entrée aux Etats-Unis. Une situation qui a joué en faveur du président démocrate. Dans une interview accordée aux auteurs du livre, l’une des conseillères de Joe Biden, Anita Dunn a déclaré que la « Covid était la meilleure chose qui lui soit arrivée » parce qu’elle cachait ses échecs.