Au Sénégal, l’Affaire Sonko, celle qui avait vu accuser le célèbre député de l’opposition de viol, est loin de s’achever. Il y a quelques jours en un épisode de la saga qui a vu des émeutes à travers toute la capitale, Ousmane Sonko était entendu par un juge d’instruction et relâché. Depuis pour de nombreux tenanciers de la thèse d’un complot ourdi depuis les plus hautes sphères de l’Etat contre le député, la relaxe de Sonko avait été vue comme une victoire.

Et espéraient-ils certainement, que les accusations d’Adji Sarr se perdraient elles aussi dans les méandres d’un coup de poker qui avait échoué. Mais la ‘’masseuse’’ persiste et signe. Récemment, Adji Sarr s’exprimait ouvertement pour la première fois depuis les débuts de l’affaire.

Quand Adji Sarr charge de plus belle Sonko…

C’est ce mercredi que les confidences d’Adji Sarr à un média sénégalais sont apparues dans la presse. La femme faisait ainsi ses premières déclarations publiques depuis le début de cette affaire qui avait tout autant fait couler de l’encre que du sang dans la capitale sénégalaise. Ousmane Sonko dès les premières accusations formelles, avait toujours dit ne pas se reconnaitre dans les faits qui lui étaient reprochés.

Pour l’opposant, ces accusations n’étaient que le fruit d’une machination politique visant à définitivement l’écarter des joutes électorales présidentielles de 2024. Cependant ce mercredi, Adji Sarr défiait presque le député. « Si Sonko jure sur le saint Coran qu’il n’y a jamais eu rien entre lui et moi, je retire ma plainte et j’assume les conséquences » dira t-elle avant d’ajouter qu’il n’y avait à voir dans ses accusations aucunes machinations politiques, juste le besoin de dénoncer le désir malsain d’un homme imbu de pouvoir.

« Il m’a étranglée avant de me forcer à coucher avec lui (…) J’ai refusé mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas me résister et que je lui donnais envie. (…) Il m’a aussi dit que lorsqu’il sort sans ses gardes du corps, il est armé. (…) que si je refuse lui il est armé. Je ne me rappelle même pas combien de fois il m’a violée » des propos qui ne différaient que très peu de ce qui était ressorti de la presse au début de l’affaire.

…Et révèle avoir été enceintée par lui

Du moins jusqu’à ce qu’Adji Sarr révèle que de ces viols, elle avait hérité une grossesse. Et de cette grossesse, sa patronne, la propriétaire du salon de massage, Khady Ndiaye, en savait quelque chose. Puisque « C’est bien elle (Khady Ndiaye) qui m’a proposé d’avorter après qu’elle m’ait demandée le nom de la personne qui m’a enceintée. C’est lorsque je lui ai dit que c’est Ousmane Sonko qui est à l’origine de cette grossesse qu’elle m’a conseillé d’avorter ».

Au cours de son entrevue, la jeune femme avait également tenu à demander pardon « aux sénégalais » pour les décès que ses accusations avaient causé. « Je suis désolée pour ce qui s’est passé ces derniers jours dans ce pays.(…) Si je le savais, je n’allais pas porter plainte (…) J’ai vu que les choses ont pris d’autres tournures. Je demande pardon aux Sénégalais pour les morts » avait précisé Adji Sarr.