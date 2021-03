Selon les autorités américaines, la Corée du Nord pourrait être actuellement en train de préparer un premier test d’arme nucléaire, depuis que la nouvelle administration démocrate ait pris le pouvoir. Une annonce qui a poussé les forces armées américaines et sud-coréennes à se mettre sur le qui-vive, afin de ne pas voir la situation dégénérer.

Les officiels américains sont en alerte. En effet, alors que les forces armées américaines et sud-coréennes s’apprêtent à mener des exercices militaires conjoints et que Tony Blinken, secrétaire d’État américain, et le ministre de la Défense, Lloyd Austin se trouvent en Asie, Pyongyang pourrait être tentée de mener un test nucléaire, le premier depuis l’arrivée de Joe Biden à Washington.

Pyongyang pourrait annoncer un test nucléaire

Le lieutenant colonel Martin Meiners a confirmé l’information, expliquant que la Corée du Nord continuait sa course folle vers l’arme de destruction massive, représentant ainsi une véritable menace pour les intérêts américains. Ce test pourrait d’ailleurs s’apparenter à la première d’une longue liste de provocations.

Joe Biden, perçu comme un danger pour la Corée du Nord

La Corée du Nord, elle, n’a jamais caché son ambition de détenir l’arme nucléaire. De même, l’arrivée de Joe Biden à la tête du pays a suscité la colère de Pyongyang, qui estime que ce dernier, un peu à l’image de ce qu’à fait Obama, représente un véritable danger pour les intérêts politiques, économiques et internationaux du pays.