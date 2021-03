La ville de Hong Kong a été fortement secouée par une mobilisation pro-démocratie en 2019. Des habitants de la métropole financière estiment en effet que les libertés sont en recul. Les choses ne vont pas pour le mieux visiblement. Les élections législatives qui doivent aboutir au renouvellement d’une moitié du parlement local n’ont pas eu lieu en septembre dernier. Les autorités ont procédé à leur annulation à cause de la Covid-19. Ce lundi 08 mars, la cheffe de l’exécutif Hongkongais a laissé entendre que ces élections pouvaient encore être reportées à cause des changements voulus par la Chine.

En effet, le parlement chinois devrait voter jeudi prochain un projet de loi dont le but est de permettre à des patriotes de gouverner Hong Kong. C’est du moins ce qu’indique Pékin. Les candidats aux élections seront donc devant des autorités disposant d’un droit de véto. Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong a totalement pris fait et cause pour ce projet de loi. Ce lundi 08 mars, elle indiquait lors d’un point de presse, que les « améliorations apportées au système électoral ne sont pas conçues pour favoriser quelqu’un mais pour que toute personne qui gère Hong Kong soit un patriote ».

Une décision ” nécessaire, légale, opportune et constitutionnelle “

Elles n’ont donc pas pour but de mettre le système électoral en difficulté ou de faire disparaître une opposition pro-démocratie en faveur des candidats proches de Pékin comme l’indiquent les opposants à ces réformes de Pékin. Carrie Lam a par ailleurs prévenu que cette décision « nécessaire, légale, opportune et constitutionnelle » ne fera pas l’objet d’une consultation populaire. Le « leadership et le pouvoir décisionnel des autorités centrales n’ont pas à être remis en cause » a-t-elle fait savoir.