Lors d’une discussion qui a eu lieu vendredi pendant la réunion annuelle de l’Assemblée populaire nationale chinoise, le général Xu Qilian a appelé à une augmentation des dépenses militaires afin de se préparer à une guerre contre les Etats-Unis. Le commandant en second de l’armée chinoise pense que son pays arrachera bientôt la place de première puissance économique aux USA, avec un PIB supérieur à 70% de celui de son rival. Il faut donc se préparer au « piège de Thucydide » selon Xu Qilian.

Xi Jinping n’avait pas reconnu l’existence du piège de Thucydide en 2015

Le piège de Thucydide fait référence à l’inévitabilité de la guerre lorsqu’une nouvelle puissance mondiale remplace une puissance existante. En prévision de ce piège, le plus haut gradé de l’armée chinoise pense donc que la capacité de l’armée doit être augmentée. « Nous devons faire des percées dans les méthodes et les capacités de combat, et jeter les bases solides de la modernisation militaire » a déclaré Xu . Il faut dire qu’en 2015, lors d’une visite à Seattle (USA), le président chinois Xi Jinping n’avait pas reconnu l’existence du piège de Thucydide.

Il a cependant ajouté que si les grands pays commettaient à maintes reprises l’erreur de calcul stratégique, ils pourraient se créer de tels pièges. Les propos de Xu interviennent dans un contexte d’inquiétude en Chine concernant les relations de l’empire du milieu avec les Etats Unis de Joe Biden. Le président américain avait déclaré que Pékin était le “concurrent le plus sérieux ” de Washington, et son administration a indiqué qu’elle poursuivrait globalement l’approche dure adoptée par Donald Trump.

“Faire pression, isoler et punir la Chine”

Sous l’administration Trump, les États-Unis avaient lancé une série d’actions contre la Chine, y compris une guerre commerciale, des sanctions contre des responsables et des entreprises chinoises perçues comme des menaces pour la sécurité. Ils ont également contesté les revendications territoriales de Pékin dans la mer de Chine méridionale.

Après l’élection de Joe Biden, Xi Jinping lui a adressé un message de félicitation même ci celui-ci l’avait traité de « voyou » pendant la campagne et avait juré de diriger un effort international pour “ faire pression, isoler et punir (son pays) ‘‘. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti Biden il y a quelques semaines. Il faudrait que les USA se gardent de franchir les “ lignes rouges ” de la Chine, comme le territoire contesté de Taiwan, où des navires de guerre américains patrouillent ces dernières semaines.