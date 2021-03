Ce mardi 30 mars, Sylvester Stallone a partagé une nouvelle qui serra du goût des fans du célèbre personnage du film Rocky Balboa. Dans une publication sur Instagram, la star de Rambo a annoncé une série qui racontera la jeunesse de Rocky Balboa. « J’ai commencé ce matin en écrivant un traitement pour un préquel de Rocky pour la diffusion en continu. Idéalement 10 épisodes pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages de leurs jeunes années, » a écrit l’acteur.

L’acteur de 74 ans a également partagé dans le post, des images de deux pages manuscrites intitulées « Treatment for Rocky prequel series ». Stallone a poursuivi en écrivant que la série potentielle amènerait les téléspectateurs à « la génération la plus transformatrice de l’histoire moderne: les années 60 ». Il a par la suite, énuméré des événements cruciaux à explorer dans la jeunesse de Rocky, tels que l’atterrissage sur la lune, le mouvement des droits civiques, la guerre froide, le désastre du Vietnam et le mouvement féministe. « Inutile de dire » a ajouté la star à la fin de la liste. « Les années 60 ont été une période dynamique » écrit-il.

“J’espère que cela se produira”

Sur l’identité de celui qui pourrait jouer le jeune Rocky, Stallone n’a donné aucune idée. En effet, son fils, Seargeoh, âgé de 42 ans, serait probablement trop vieux pour incarner ce personnage, même s’il avait un rôle non crédité dans Rocky II en tant que fils nouveau-né de Rocky. Sylvester Stallone a conclu sa publication en déclarant : « Voici une petite partie de la façon dont mon processus de création commence… J’espère que cela se produira. » Il a déclaré qu’il est ensuite allé à la pêche pour se vider la tête.