L’ancien capitaine des Lions indomptable du Cameroun, Samuel Eto’o, a reçu l’une des plus grandes distinctions honorifiques qu’une université puisse offrir. Le footballeur international a été fait Docteur Honoris Causa ce vendredi 19 mars 2021 par l’Ecole de Commerce de Lyon. En effet, le président de ce haut lieu du savoir, Hervé Diaz, a décerné ce titre au président de la Fondation Samuel Eto’o pour sa brillante carrière footballistique et aussi pour son engagement dans le social.

Samuel Eto’o rejoint ainsi plusieurs autres personnalités qui ont déjà été distinguées avec ce titre par cette école de référence. Il s’agit notamment de : Alassane Ouattara, Faustin Archange Touadera, Michel Roussin, John Mahama Dramane etc… Lors de sa prise de parole à l’occasion de la cérémonie, la légende du football a manifesté sa joie surtout pour le travail que fait cette école auprès des Africains. « Je suis heureux de cette distinction de l’Ecole de Commerce de Lyon. Je le suis davantage parce que cet établissement a pour ambition de montrer aux Africains, que leur destin est entre leurs mains, et que le savoir est universel, » a déclaré Eto’o.

L’indépendance totale du sport africain

Université de référence en France, l’Ecole de Commerce de Lyon est spécialisée dans le management et accueille des étudiants de tous les continents. En plus de ses autres filières, l’école vient de lancer un cycle de formations en management sportif. Pour l’ancien attaquant du FC Barcelone, ce nouveau cycle de l’école devra contribuer à l’épanouissement du sport africain. « L’école de sport qu’ouvre l’Ecole de Commerce de Lyon doit donner les clés de l’épanouissement, du développement et de l’indépendance totale du sport africain, » a-t-il suggéré.