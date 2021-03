Dans un avenir plutôt très proche, Huawei, le géant de la Tech en Chine compte exiger le paiement de royalties par les constructeurs de smartphones qui exploitent ses technologies 5G brevetées. Cette décision intervient comme une façon pour l’entreprise basée à Shenzhen en Chine de souffler face à la salve de mesures qui pèsent contre elle. A en croire les prévisions qui ont été faites sur ce processus, il permettra à la structure chinoise de récolter une manne située évaluée entre 1,1 et 1,3 milliard de dollars.

2,5 dollars par smartphone

Le principe est en effet que les fabricants de smartphones puissent payer 2,5 dollars de royalties pour chaque smartphone qui utilise des technologies 5G fabriquées et brevetées par Huawei. Les payements devraient s’effectuer aux frais de brevets et de licences émis entre 2019 et 2021 et concernant uniquement des technologies 5G.

Le montant serait inférieur à celui prélevé par d’autres entreprises

Notons tout de même que Huawei n’est pas la première structure à profiter de ce type de pratique. Les structures telles que Nokia, Ericsson et Qualcomm réclament également le paiement de royalties aux constructeurs pour chaque smartphone qui embarque l’une de leurs technologies. Huawei a d’ailleurs fait remarquer que les 2,5 dollars qu’il a exigés sont largement inférieurs aux montants habituellement réclamés par les autres structures.