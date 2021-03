Bill Gates, le richissime homme d’affaires américain a profité d’une interview qu’il a accordée au New-York Times pour critiquer l’empreinte carbone de Bitcoin. Le patron de Microsoft s’est amusé à comparer la cryptomonnaie aux autres transactions financières qui existent. Pour le milliardaire américain, le réseau Bitcoin consommerait plus d’énergie électrique.

Le réseau Bitcoin utiliserait plus d’électricité

« Le réseau Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode [de paiement] connue de l’humanité, et ce n’est donc pas une très bonne chose pour le climat. », avait-t-il déclaré. Les déclarations de Bill Gates ont été appuyées par Alex de Vries, spécialiste des données à la Banque centrale néerlandaise. Pour cet expert, chaque transaction en bitcoin génère en moyenne 300 kg de dioxyde de carbone (CO2).

Ce chiffre correspondrait à l’empreinte carbone d’environ 750 000 cartes Visa. Mais un rapport intitulé : « Bitcoin, un cadeau pour l’environnement » de Laurent Benichou, Head of Blockchain chez AXA est venu remettre en cause cette théorie. L’auteur s’est évertué en effet à mettre l’accent sur combien le Bitcoin est en avance sur d’autres.

“Bitcoin est une valeur résistante à la censure”

« Bitcoin est une valeur résistante à la censure. Non seulement il empêche les instances dirigeantes de perturber une économie libre, mais il protège les citoyens dans leurs droits de propriété et leurs libertés individuelles. Il apparaît donc comme une proposition d’amélioration pertinente de notre système monétaire actuel… et une bonne option pour sauver l’environnement économique de nos enfants. » , explique le rapport.