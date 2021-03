Ousmane Sonko, opposant sénégalais peut se vanter d’être depuis quelques semaines, l’un des principaux centres d’intérêts de l’actualité politique sénégalaise. Le député, depuis sa performance aux dernières élections, l’affaire pour viol qui porte son nom, son arrestation, les émeutes qui ont suivi et sa libération, a été le personnage clé de séries d’évènements qui ont défrayé la chronique.

Mais Ousmane Sonko, fort du soutien populaire et à trois années seulement des prochaines joutes électorales, est aussi conscient qu’il lui faut trouver les alliances adéquates pour asseoir son poids politique sur l’échiquier national. Et qui mieux que, Khalifa Sall, figure éminente du Parti socialiste sénégalais pour débuter ces alliances.

« Un large front » contre Macky Sall

Le 29 septembre 2019, Khalifa Sall ancien maire de Dakar était libéré de prison. En 2017, le maire socialiste avait été arrêté et un an plus tard en 2018, condamné à cinq ans d’emprisonnement pour « faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics ». Sa libération l’ancien maire ne devait pas avoir une grâce spéciale du président Sall, qui lui avait accordé une « remise totale de peines ». Mais Sall n’avait pas été le seul leader de l’opposition à avoir eu maille à partir avec la justice sénégalaise et être passé par la case prison.

Karim Wade, Guy Marius Sagna du collectif ” Ñoo Lank “, Khalifa Sall avaient tous passé plusieurs mois en prisons. Et c’est justement pour éviter qu’à « l’avenir », que le pouvoir central ne se serve du pouvoir judiciaire pour écarter d’éventuels présidentiables, qu’Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont réfléchi à la mise sur pied d’un « large front » pour « rétablir l’équilibre », « défendre de la nation » et surtout « mettre fin au régime dictatorial de Macky Sall ». Un avenir assez proche étant donné que les élections présidentielles sont pour 2024.