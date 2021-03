Empêtré dans une affaire de viol au Sénégal, Ousmane Soko, n’a pas du tout goûté aux propos de l’ex ambassadeur de France au Sénégal Jean Christophe Rufin. Intervenant récemment sur France 24, l’ex diplomate avait laissé entendre qu’il sera difficile pour le pouvoir de faire disparaître le leader du Pastef. Le député sénégalais a condamné ces déclarations lors d’une visite aux amis du SG CUSEMS/Authentique, Dame MBODJ.

“Un ambassadeur ou ex ambassadeur au Sénégal qui n’ose pas aller se prononcer sur la politique intérieure française. Mais ici on invite même des ambassadeurs dans des émissions pour qu’ils se prononcent sur des procédures judiciaires en cours au Sénégal…Un ambassadeur qui le ferait ne resterait pas une heure de plus en France” a déclaré le leader du Pastef qui trouve les propos de M Rufin absolument ” inadmissibles“.

“Il n’invente rien, parce que c’est en Afrique qu’on a l’habitude de faire disparaître des opposants”

Il va ensuite s’attarder sur le mot “disparaître” employé par l’ex diplomate. Pour lui, c’est un lapsus révélateur et l’ex ambassadeur “n’invente rien, parce que c’est en Afrique qu’on a l’habitude de faire disparaître des opposants”. S’il faut prendre ses propos au premier degré, c’est simple de comprendre qu’il parle d’une disparition physique et ça “ça pose problème”.

Une compréhension au second degré de ses déclarations amène à parler d’une “disparition organisée, beaucoup plus pernicieuse en instrumentalisant la justice” et à ce niveau encore “ça pose toujours problème”, explique l’opposant politique, convaincu que Jean Christophe Rufin n’aurait jamais tenu de tels propos s’il y avait une situation politique similaire en France. “Nous n’avons pas des Etats démocratiques. On ne nous prend même pas au sérieux “ a conclu le député, très en colère.