L’ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné à trois années d’emprisonnement dont une ferme dans l’affaire des « écoutes ». Suite à cette condamnation, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lui a apporté un « soutien amical » qui a été mal vu par son collègue du gouvernement, Bruno Le Maire. C’est ce jeudi 4 mars 2021 que le ministre de l’Economie a critiqué le soutien apporté par Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy.

« Car je crois à la séparation des pouvoirs »

Dans un entretien accordé au média Politico.eu, ce dernier a indiqué : « Il me semble essentiel que des responsables politiques, surtout des responsables politiques en fonction, ne commentent pas les décisions de justice ». Il a par ailleurs fait savoir que depuis qu’il est responsable politique, il ne commente aucune décision de justice. « Je n’en ai jamais fait et je n’en ferai jamais car je crois à la séparation des pouvoirs » a-t-il déclaré. Cependant, il a souligné qu’ : « Après, j’ai appelé Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la République française. Chacun connaît les liens que j’ai avec lui, mais notre conversation restera entre lui et moi ».

Notons qu’un conseiller du ministre de l’Economie a confié à un média français que ces critiques ne visaient pas Gérald Darmanin. Il a cependant souligné qu’il est plutôt question ici, d’une position de principe. Une chose que le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs observé car, d’après lui, il n’a pas commenté la condamnation de Nicolas Sarkozy.