Les actes de délinquance juvénile deviennent de plus en plus récurrents en France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c’est un commissariat qui a été la cible de deux jeunes, à Carvin près de Lens, qui voulait l’incendier. Au moment où tout le monde dormait vers 3h du matin, c’est ce moment-là que les mis en cause ont trouvé pour intervenir. Ils ont projeté sur les portes du commissariat de Carvin deux conteneurs poubelles en essayant d’y mettre feu. Interpellés par les bruits, les fonctionnaires étaient sortis dehors et c’est là que les deux individus ont abandonné leur projet en prenant la poudre d’escampette.

Au moment où ils prenant la fuite, les fonctionnaires étaient parvenus à identifier l’un d’eux qu’ils connaissaient bien. Une descente à son domicile leur a permis de savoir qu’il s’agissait bien de lui. Les forces de l’ordre ont découvert à la suite d’une perquisition, des vêtements correspondants à ceux qui étaient portés par l’un des acteurs de la scène qui vient d’avoir lieu, de même que deux bouteilles qui contenaient de l’essence.

Découverte de 800 grammes d’herbe de cannabis

En plus de ces éléments à preuve, les fonctionnaires ont encore découvert dans la résidence, 1545 euros en numéraire et 800 grammes d’herbe de cannabis. Dans la maison résident trois personnes dont une femme de 21 ans, un adolescent de 17 ans en plus du principal mis en cause qui est lui âgé de 24 ans. Déjà tous connus des services de police d’après une source proche du dossier, ils ont été interpellés et mis en garde à vue.