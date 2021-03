Un communiqué publié par l’agence de presse nord-coréenne KCNA, nous a appris que la Corée du Nord critiquait ouvertement le double jeu menée par l’Organisation des Nations unies. Pour un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, l’ONU ne se prive pas de critiquer Pyongyang, mais ferme les yeux sur les autres nations.

En effet, suite aux tirs de missiles organisés par Pyongyang, le Conseil de sécurité de l’ONU a pointé du doigt les provocations nord-coréennes. Le 25 mars dernier, la Corée du Nord a effectivement tiré des missiles d’un nouveau type, à courte portée. Une décision fustigée par Washington et Séoul.

Pyongyang pointe du doigt le double jeu de l’ONU

Face à la menace, une réunion a été organisée par les membres du Conseil de l’ONU afin d’examiner les pistes et les décisions à prendre. L’émissaire américain aurait, d’ailleurs, appelé à un durcissement des sanctions imposées à l’encontre du gouvernement nord-coréen. De même, Washington a exprimé le souhait de renforcer l’application des mesures actuellement en vigueur.

La liberté de se défendre, selon la Corée du Nord

Une réunion pointée du doigt par Jo Chol-su, pour qui l’ONU joue un double jeu qui doit être dénoncé. En effet, de nombreuses nations tireraient des projectiles et autres missiles mais seule la Corée du Nord, est pointée du doigt. Pyongyang appelle enfin à la liberté et au droit de se défendre face aux risques et menaces.