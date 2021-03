Apparition surprise de Donald Trump lors d’une collecte de fonds organisée à Mar-a-Lago , dans le but de rapatrier des chiens de sauvetage. Pour l’occasion, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a affirmé que sa belle-fille, Lara Trump, se lançait en politique et briguerait une place au Sénat au cours des prochaines élections.

Une arrivée inattendue, à laquelle personne n’était préparé. Pour autant, sa belle-fille a aidé à l’organisation de l’événement, ce dernier arrivait donc en terrain conquis. Il a alors pris la parole, casquette MAGA vissée sur la tête, afin de remercier Lara Trump pour le travail effectué, ajoutant qu’il se pourrait bien que cette dernière se lance dans la course au Sénat.

Lara Trump, candidate au Sénat en 2022 ?

En effet, certaines rumeurs tendent à laisser entendre que Lara Trump pourrait briguer une place de sénatrice de Caroline du Nord, en 2022. Une annonce que n’a toutefois pas confirmé cette dernière alors que le siège républicain est laissé vacant par Richard Burr, l’année prochaine. Trump a ensuite pris la parole au sujet de cette levée de fonds, qu’il a estimé être relativement importante.

Apparition surprise de l’ancien chef de l’État

Lauree Simmons, la fondatrice et présidente de Big Dog Ranch Rescue, espérait, au cours de cet événement, lever 500.000 dollars, dans l’espoir de ramener 500 chiens de sauvetage de Chine. La venue de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, qui jouait au golf non loin de là, pourrait lui avoir permis de mettre en lumière son combat dans le but de l’aider à atteindre ses objectifs.