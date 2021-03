Le président de la Cour Suprême de l’Inde est dans le viseur des organisations de Défense des Droits de l’Homme. En effet, un nombre non négligeable de personnes aurait demandé sa démission suite aux propos qu’il a tenus au cours d’une audience ce lundi. Alors qu’il examinait un dossier sur la mise en liberté sous caution d’un présumé violeur, il a demandé à ce dernier d’épouser sa victime afin d’éviter la prison.

À lire aussi Bill Gates propose un plan de lutte contre les futures pandémies

“Si vous voulez l’épouser, nous pouvons vous y aider…”

«Si vous voulez l’épouser, nous pouvons vous y aider. Sinon, vous perdez votre emploi et allez en prison», avait-il déclaré au mis en cause qui est en réalité un technicien du gouvernement. Ces mots n’ont pas manqué de susciter une vague de réactions au sein de la société civile. Les défenseurs des Droits de la Femme ont écrit une lettre ouverte afin d’exiger la démission de ce professionnel du Droit. Au total, plus de 5200 personnes ont apposé leurs signatures sur le document.

«En suggérant que ce violeur épouse la victime-survivante, vous, le juge en chef de l’Inde, avez cherché à (la) condamner à une vie de viol en la livrant au bourreau qui l’a conduite à essayer de mettre fin à ses jours», ont fait savoir les signataires de la lettre. Ce juge serait visiblement un habitué de ces propos sur les violences sexuelles.

Un coutumier du fait?

La lettre ouverte évoque également des propos similaires qu’il aurait tenus lors d’une audience pour viol conjugal. «Le mari est peut-être un homme brutal, mais pouvez-vous qualifier de viol l’acte de relations sexuelles entre un homme et une femme légalement mariés?», se serait-interrogé le juge.