Les scientifiques, avec les nombreux bouleversements climatiques et environnementaux que connaissait notre planète depuis quelques décennies maintenant, avaient lancé l’alarme sur l’extinction de certaines espèces fauniques et floristiques. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’autorité mondiale sur l’état de conservation des espèces, la dernière décennie a vu 467 espèces déclarées éteintes, quand d’autres voient de sérieuses baisses de leur population. Récemment cependant, la redécouverte d’une espèce de poisson disparue, redonnait espoir aux scientifiques.

Une espèce de goujon revient de l’extinction

Le poisson, l’un des petits goujons tachetés pourpres, a été déclaré éteint en Australie en 1998. Mais en Octobre 2019, certaines espèces ont été trouvées dans un lac près de Kerang, une ville du nord de l’État de Victoria, toujours en Australie. cette espèce très rare de goujon , avaient été retrouvés au cours de travaux de recherches dans un Lac près de Kerang.

Les travaux au lac ont été immédiatement arrêtés, rapportent les autorités, pour prendre des photos du poisson et extraire un petit échantillon d’ADN. Les tests ensuite avaient été positifs et l’espèce confirmée. Il s’agissait bien d’un poisson de l’espèce Gobio Gobio pourpre irisée. Tout de suite, les autorités gouvernementales se sont mises en collaboration avec des consultants en environnement et des institutions pour planifier une stratégie appropriée pour protéger et récupérer cette espèce rare.

Le programme a été confié à l’Autorité de gestion des bassins versants du centre-nord de Victoria, qui a relancé un programme d’élevage en captivité, et qui à cause de sa redécouverte a surnommé le poisson: « goujon zombie ». Au total ce serait 79 individus qui avaient été redécouverts dans le Lac. Le goujon mesure jusqu’à 15 cm et peut peser environ 50 grammes. Selon les experts, le goujon est un « poisson fouilleur », parce qu’il recherche sa nourriture en fouillant dans le sable. Vers de vase, vers de terre, petits mollusques et larves d’insectes, forment l’essentiel de son régime alimentaire.