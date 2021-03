Ce lundi, la police espagnole mettait la main sur ce qu’on pouvait sans craindre d’être ridicule, appeler du « narco matériel lourd » : un sous-marin de près de neuf mètres de long. En Espagne, le trafic de drogue selon les autorités, a gagné ces dernières années en puissance et en moyens. Les chiffres eux-mêmes en disaient long sur les moyens mis en jeu par les trafiquants.

L’Espagne c’est 1,5 million de plants de marijuana, près de 38 tonnes de cocaïne et près de 350 tonnes de haschisch, avec au total plus de 20 000 arrestations et cela rien que pour l’année 2019. Aussi la découverte sur le sol espagnol du premier « narco sous-marin », n’avait que très peu étonné une police déjà aguerrie.

Un véhicule capable de passer deux tonnes de drogue

Le sous-marin découvert et saisi par la police espagnole en collaboration avec Europol, l’agence de police du Bloc des 27, serait le premier sais alors qu’il est encore en construction sur le sol européen. Un véhicule qui selon les autorités mesure neuf mètre de long sur trois de large avec une capacité de 2 tonnes. Un submersible autopropulsé qui en dit long sur les moyens mis en jeu en Europe par les trafiquants pour le développement de leur activité.

Mais le fait est selon les autorités espagnoles que depuis plusieurs années maintenant, il était évident que le trafic en Europe, alimenté par société criminelles d’Amérique Latine et d’Europe de l’Est avait « évolué ». Une évolution, qui serait en grande partie due à la position géographique stratégique de l’Espagne. L’Espagne gros producteur de marijuana, est aussi un gros « receveur » de haschisch du Maroc et de cocaïne d’Amérique latine. Mais surtout c’est son bon réseau routier avec ses canaux de distribution de fruits et légumes à travers l’Europe qui facilitait le trafic.