Dans une vidéo devenue virale au Maroc depuis ce vendredi, une adolescente a déclenché une vague de polémique en détaillant des abus physiques et sexuels dont elle a été victime de la part de plusieurs membres de sa famille et des voisins. L’adolescente âgée de 13 ans a affirmé que son oncle abusait d’elle depuis l’âge de huit ans après que ses parents eurent divorcé et la laissant sans la protection de sa mère.

La jeune fille a également affirmé dans l’élément mis en ligne pour la première fois le vendredi 26 février, que son voisin l’avait également violée et n’avait écopé que d’une peine d’un an de prison pour son crime. Bien que ses affirmations en grande partie restent à être confirmées, l’histoire a choqué tout le Maroc, amenant beaucoup à condamner ces actes posés par des délinquants sexuels d’enfants et qui sont traités avec légèreté par la justice.

Un an de prison pour viol

Dans les 12 minutes qu’ont duré la vidéo publiée sur une page Facebook marginale, l’adolescente est montrée en train de pleurer alors qu’elle décrit avoir été détenue par sa grand-mère, son père et son oncle, qui, selon elle, a également enfermé sa mère dans la même maison. Si le voisin qui a abusé d’elle a été condamné à une peine de prison d’un an, la jeune fille a indiqué qu’aucune peine de ce genre n’a été prononcée à l’encontre de son oncle. Cette peine d’après elle n’était pas suffisante. « Je n’avais pas de mère pour défendre mes droits devant les tribunaux et m’aider dans ma lutte, » a-t-elle déclaré.

Actuellement, elle est protégée par un groupe de défense des droits des femmes dans l’ancienne ville de Fès, dans le nord du pays, où elle vit toujours. Le groupe accueille des femmes qui ont fui les coups à la maison ou d’autres actes cruels. En dépit des multitudes d’ONG qu’il y a dans le pays, elles ont peur d’intervenir puisque beaucoup sont sous le contrôle strict de l’État. Toutefois, une organisation, appelée ‘’Touche pas à mes enfants’’, critique fermement le gouvernement et affirme que la pédophilie augmente à un rythme alarmant au Maroc, avec 24 000 cas chaque année.

La peine encourage la pédophilie au Maroc

D’après la présidente de ‘’Touche pas à mes enfants’’, Najia Adib, le problème n’est pas la loi elle-même, mais la façon dont elle est appliquée, détaillant un système dans lequel l’argent change de mains, tout en évitant de porter des accusations de corruption. « Le jugement était beaucoup trop indulgent et cela encourage en fait la pédophilie ici au Maroc. Un an, ce n’est rien, » a-t-elle dit. « Ce sont les juges. Ils ne sont pas honnêtes …, c’est honteux. Notre organisation fera pression pour une peine beaucoup plus lourde », a-t-elle ajouté.