Le World happiness report (WHR) a rendu son rapport, édition 2021, ce samedi 20 mars 2021. Ce rapport vient confirmer que les Béninois vivent, en général, moins heureux dans leur vie quotidienne. Car, le Bénin dégringole par rapport à 2020. Il est classé à la 99ème place avec 13 points de moins comparé au classement de 2020. Le pays a une moyenne de 5,045 sur 10.

Un recul qui contraste avec la progression continue adoptée par le pays depuis 2017. Le Bénin qui était à la 155ème place en 2017 est descendu à la 143ème place en 2018 (+ 12 points) pour passer à la 102è position en 2019 (+ 41 points) avant d’atterrir en 2020 à la 86è place (+ 16 points). Ce classement est basé sur des indicateurs sociaux. Le rapport justifie, en partie, le classement mondial par le fait de la survenance de la pandémie liée au coronavirus. Cette crise sanitaire «a arraché le sourire aux habitants de la planète » et a bouleversé l’ordre socio-économique dans tous les pays du monde. Au Bénin, le panier de la ménagère est aujourd’hui presque inexistant. Le fonctionnaire n’a pas connu une amélioration de ses conditions de vie et de travail. Les particuliers ou autres agents du secteur privé subissent la politique de licenciement et de rupture de contrat compte tenu de l’environnement des affaires de plus en plus inquiétant au Bénin.

L’île Maurice (50è position) vient toujours en tête parmi les pays africains en termes de bonheur. Parmi les autres pays africains classés, figurent la Lybie (80ème place avec 5.410/10), le Congo Brazzaville (83ème place avec 5.342/10), la Côte d’Ivoire (85ème place avec 5.306/10), le Cameroun (91ème place avec 5.142/10), le Sénégal (92ème place avec 5.132/10), le Ghana (95ème place avec 5.088/10), le Niger (96ème place avec 5.074/10), la Gambie (98ème place avec 5.051/10). Le pays le moins heureux de la planète cette année est de l’Afghanistan, qui obtient la note de 2,52, et figure devant le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana et le Lesotho. Avec une note de 4.107 sur 10, le Togo se retrouve à la 136ème place.