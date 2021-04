Après le décès vendredi du rappeur légendaire DMX, qui est mort d’un arrêt cardiaque causé par un incident présumé d’overdose, les hommages affluent depuis de tous les côtés. Dans les rangs, une fan lui a attribué le mérite de l’avoir aidé à pardonner à son propre père qui était devenu dépendant de la drogue. « DMX est la raison pour laquelle j’ai pardonné à mon père après qu’il soit décédé pour ses années de dépendance. Nous nous sommes rencontrés en 2017 après l’avoir entendu depuis ma chambre dans le couloir de mon hôtel. C’était une intervention divine (…). Nous avons parlé pendant 15 minutes », a témoigné une internaute.

« Nous avons parlé de dépendance et il m’a encouragé à pardonner à mon père ce qu’il ne pouvait pas contrôler. Il a dit ‘’pardonne-lui’’. J’avais besoin d’entendre ça. De toutes les personnes, cela venait de quelqu’un avec qui j’ai grandi en écoutant mon père … Parfois, au moment où vous ne comprenez pas la signification d’un moment jusqu’à ce qu’il soit passé. À ce jour, je reconnais X pour m’avoir aidé à apprendre le pardon. Je prie pour qu’il se donne la grâce dans cette vie et au-delà. Ses paroles et son impact ont laissé un héritage profond, » a-t-elle ajouté.

Lutte contre la dépendance

Avant son décès, le rappeur était hospitalisé depuis le vendredi 2 avril, après avoir été victime d’une overdose, comme l’a rapporté le site américain TMZ. Il avait été transporté en urgence à l’hôpital après s’être effondré chez lui. DMX a lutté contre la dépendance au fil des ans, mais a toujours essayé de rebondir vers la sobriété.