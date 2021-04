L’affaire Sonko Adji Sarr continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par le média Libération dans sa parution de ce jour, le juge Mamadou Seck qui s’est désisté face à cette affaire aurait en réalité fait objet de menace de mort. Il aurait reçu à deux reprises sur son numéro privé un message menaçant sa personne ainsi que sa famille.

“Nous te surveillons toi et ta famille”

« Nous t’attendons sur le dossier Sonko. Nous te surveillons toi et ta famille de Tivaouane aussi. Du Sang va couler, mais pas seulement celui des manifestants. Vous et vos familles allez payer. Nous le jurons », avaient notamment insisté les auteurs du message envoyé le 28 février dernier. Les présumés auteurs du message ont été appréhendés et présentés au procureur de la république il y a quelques jours.

“Convenances personnelles…”

Le dossier impliquant les deux mis en cause du nom de A. Diagne et Y. C. Cissokho avait été envoyé en flagrant délit. La comparution du Juge Mamadou Seck avait été exigée par la défense. Rappelons que le juge s’était désisté de l’affaire impliquant Ousmane Sonko. Il avait évoqué comme motif des raisons de «convenances personnelles, notamment de graves accusations non fondées et injustifiées portées» contre sa personne «relativement au traitement du dossier».