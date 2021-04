Interrogé ce matin sur Europe 1, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle de 2022, a estimé que l’État devait se montrer plus fort, plus dur dans sa réponse aux agressions et agresseurs des forces de l’ordre. À ses yeux, l’exécutif n’en fait pas assez et semble même se laisser marcher sur les pieds à l’heure ou les critiques fusent.

Selon Xavier Bertrand, la France est l’un des seuls États au monde où il y a constamment des agressions, une remise en cause des forces de l’ordre sans que rien ne soit fait en contrepartie. Soucieux de montrer qu’il maîtrise le sujet, ce dernier a ensuite proposé certaines mesures qu’il envisageait de mettre en place.

Xavier Bertrand fustige la posture du gouvernement

Il a notamment proposé une peine de prison d’un an non-aménageable pour toutes les personnes qui s’en prendraient à un policier, un gendarme ou encore un maire ou un pompier. Un manière de frapper fort et ce, très rapidement à l’heure ou, à ses yeux, le système actuel n’est pas assez dissuasif.

Une peine de prison ferme pour les auteurs de ces agressions ?

De fait, les agresseurs disposent d’un sentiment d’impunité total. Le gouvernement lui a bien tenté de confirmer que 10.000 policiers supplémentaires seront bientôt déployés dans l’Hexagone mais pour l’ancien ténor LR, cela ne devrait pas suffire. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales sur cette question.