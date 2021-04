Vladimir Poutine tape du poing sur la table. En effet, le président russe a fustigé le nouveau « sport » des Occidentaux, à savoir celui de s’en prendre à la Russie. Une sortie effectuée à l’occasion d’un discours tenu devant le Parlement alors que Moscou est de plus en plus ciblé par des sanctions internationales.

Récemment, la République Tchèque et la Bulgarie ont effectivement pris la décision d’expulser plusieurs diplomates russes, en réponse à certaines décisions et agissements attribués au Kremlin. Face à cette situation, le gouvernement a confirmé qu’il s’apprêtait à répondre de manière dure et rapide.

Vladimir Poutine s’en prend aux Occidentaux

Comparant la Russie à un tigre, ce dernier a ajouté que beaucoup de nations, des « singes », tenaient à s’agiter. Il a toutefois affirmé qu’il espérait bien que personne ne franchisse la ligne rouge. Quelle est-elle ? Pour le moment, nul ne le sait. Cependant, en cas de problème rencontré, Moscou se réserve le droit de réagir de manière dure et rapide.

De nombreux points de discorde

Préférant ne pas en arriver à ce stade, Vladimir Poutine a appelé au dialogue mondial afin de préserver la stabilité. Pour autant, les dossiers brûlants sont nombreux. Entre l’affaire ukrainienne, l’affaire Navalny ou encore les problèmes rencontrés en Syrie, Bruxelles et Moscou ne sont pas sur la même longueur d’ondes au sujet de nombreux points.