L’ancien président américain Barack Obama ne cache pas son amour pour la musique. Il s’est récemment confié sur une chanson qui l’a particulièrement marqué et a influencé sa présidence. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux en réponse à une question posée par le média Complex, il a fait savoir que c’est le titre « My first song » du célèbre rappeur américain Jay-Z qui l’a inspiré.

« Je ne savais pas si j’allais y arriver »

Selon Barack Obama, cette chanson « parle de la lutte consistant simplement à essayer de réussir ». « Parfois, vous devez donner lieu à de fausses bravades et à bousculer vos insécurités. Quand j’étais candidat à la présidence, évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas si j’allais y arriver. Donc, d’une manière ou d’une autre, cela m’a inspiré » a-t-il ajouté.

Le prédécesseur de Donald Trump a par ailleurs confié qu’il avait chaque fois recours à cette chanson, durant sa présidence pour se rappeler qu’il faut toujours aller de l’avant. « Même lorsque vous réussissez, avoir un peu l’impression d’avoir encore faim, de devoir travailler dur, de devoir encore prouver quelque chose – c’est ce qui ne cesse de vous propulser vers l’avant » a martelé Barack Obama.