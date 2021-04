Dans l’un des derniers épisodes de la série podcast Renegades : Born in the USA, qu’il a créé avec Bruce Springsteen, Barack Obama, l’ancien président des États-Unis, a expliqué qu’il était connu par les membres de sa famille, pour rapper de temps à autre. Malheureusement, ses filles semblent ne pas vraiment apprécier.

« Vous ne voulez pas m’entendre rapper » a-t-il expliqué. Il a expliqué que lorsqu’il commence à rapper, ses filles ont tendance à rouler des yeux avant de mettre leurs mains sur leurs oreilles. Selon ses dires, elles ont tendance à penser que tout cela est très douloureux, allant même jusqu’à mettre les qualités de danseurs de l’ancien président US, en avant.

Les filles de Barack Obama détestent le voir rappel

Grand amateur de musique urbaine et de rap, Barack Obama a profité de l’occasion pour révéler que « My 1stSong » de Jay-Z était, probablement, son titre de rap favori. Lorsqu’il était en campagne présidentielle, ce titre a été joué à des millions de reprises. Un titre qui lui parlait plutôt bien.

Obama, grand fan de rap US

En effet, il s’agit d’une chanson traitant des difficultés d’avancer. Parfois, il est important de se faire violence et de faire tomber les barrières, afin d’avancer et faire mouche. Une manière pour lui de se souvenir qu’il est important de rester humble et de constamment prouver les choses.