Ce Lundi, un terrible incendie frappait Anderlecht, une commune de la ville de Bruxelles en Belgique. Un incendie qui aux dernières nouvelles, se serait déclenché dans une résidence de quatre étages ; un immeuble se trouvant dans le « quartier Heyvaert, près de l’abattoir ». À l’heure actuelle, l’incendie selon la presse locale serait sous contrôle, même si les sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour éteindre des foyers modérés déclenchés par les flammes de l’immeuble en feu. L’incendie a fait une trentaine de blessés et un mort : Mamadou Diallo.

Un jeune footballeur décédé

Les investigations sont encore en cours pour découvrir la cause de l’incendie. Il faut dire que les braises sont encore chaudes et il faudrait certainement des jours aux spécialistes pour mener leurs investigations. En attendant, la population de Heyvaert était infiniment reconnaissante aux soldats du feu qui depuis l’aube de ce lundi luttait contre l’incendie.

Selon les autorités locales, ce serait une trentaine de personnes qui avaient dû être évacués vers les centres hospitaliers les plus proches. 30 personnes dont quatre pompiers. Si certains d’entre eux ont déjà été libérés, plusieurs d’entre eux ayant soufferts de brulures et d’inhalations de fumée sont « dans un état critique » et maintenus en observation.

Un seul décès est jusqu’à maintenant à déplorer et c’est celui de Mamadou Diallo, un jeune footballeur de 25 ans. Mamadou Diallo d’origine guinéenne, était arrivé en Belgique une quinzaine d’années auparavant. Le jeune footballeur qui se trouvait dans l’immeuble au moment où l’incendie se déclarait n’a visiblement pas pu en réchapper. L’incendie d’Anderlecht a précédé celui, très tôt ce matin d’un monastère dans le village de Heule, près de Courtrai en Flandre occidentale. Aucune perte en vie humaine n’a été pour l’instant été signalée.