La blackface consiste aux personnes de couleur blanche à se peindre le visage en noir, en référence aux personnes de peau noire. Cette pratique fut très répandue aux 19e siècle, aux Etats-Unis et n’avait fait qu’accroître les préjugés raciaux. Cependant, c’est ce maquillage théâtral que le comédien français Gérard Darmon a récemment choisi d’utiliser pour interpréter un personnage.

« Je le croyais au-dessus de ce genre de conneries »

L’acteur de 73 ans voulait en effet ressembler à « Othello pour Marleau », un personnage théâtral anglais. La photo avait été postée sur Instagram. Mais, le déguisement n’est pas passé auprès des internautes. Hier lundi 5 avril 2021, ils étaient nombreux à fustiger ce déguisement qui tourne le couteau dans la plaie des stéréotypes raciaux. « Ok donc maintenant j’ai vu pourquoi les gens parlent de Gérard Darmon… Grave déçue de lui, je le croyais au-dessus de ce genre de conneries, du côté de ceux qui savent que ce n’est pas une chose à faire qu’une black face, je me suis lourdement trompée… » a écrit une internaute sur Twitter. « La blackface de Gérard Darmon. Encore un acteur qui comprend pas qu’on ne peut pas tout jouer. Pire que Scarlett Johansson » a ajouté un autre.

Le principal intéressé est monté au créneau pour s’expliquer, même si cela n’a pas suffit pour calmer la polémique. « Qu’est-ce qui vous arrive ? Je vous parle d’Othello de Shakespeare. Laurence Olivier. Orson Welles. Pierre Brasseur (le père de Claude) et une multitude d’autres. De quoi vous me parlez avec les blacks faces . Alors, calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s’il reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tsé-Tung, Je le ferai » a-t-il écrit.

La blackface de Gérard Darmon. Encore un acteur qui comprend pas qu'on ne peut pas tout jouer. Pire que Scarlett Johansson — Fatma (@fatmaorgana) April 5, 2021

Ok donc maintenant j'ai vu pourquoi les gens parlent de Gérard Darmon… Grave déçue de lui, je le croyais au-dessus de ce genre de conneries, du côté de ceux qui savent que ce n'est pas une chose à faire qu'une black face, je me suis lourdement trompée… https://t.co/Xh5WKxKam5 — Falcon & the Winter Soldier stan account (she/her) (@Buckys_plum_) April 5, 2021

Très bon Gérard Darmon dans le rôle du mec qui n'avait jamais entendu parler de la blackface. Comédien total. — Darren Fog (@darrenfog) April 5, 2021