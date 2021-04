L’un des duos à la présidentielle du 11 avril prochain a manifesté son désir d’échanger avec les béninois de la diaspora. Au cours d’un live Facebook, Corentin Kohoué de la dynamique « Restaurer La Confiance » a expliqué le programme de société du duo, les ambitions pour le pays et les actions salvatrices à mener pour un Bénin prospère.

Il faut d’abord restaurer la confiance qui a déserté le forum au Bénin, a souligné en début de propos, le candidat Kohoué. Les béninois ont perdu le goût à la politique en raison des nombreuses promesses faites par les hommes politiques et qui ne sont jamais tenues. De ce fait, « nous avons tout le temps menti aux béninois sur la base de promesses électorales », déplore l’administrateur civile.

Corentin Kohoué estime qu’une fois au pouvoir, le mandat du duo sera celui d’une transition. Une conférence nationale sera organisée sur la base d’un diagnostic profond pour réorganiser le pays mais aussi et surtout en décrétant nulles et de nul effet, les lois scélérates votées par le parlement. Le duo Kohoué entend organiser un référendum pour toucher à la loi fondamentale dans une démarche inclusive.

Les béninois savent manifester leur mécontentement dans les urnes, a indiqué le candidat. Pour Corentin Kohoué, les manifestions enregistrées sont légitimes et participent au mécontentement contre le régime qui ruse avec le peuple. « On peut battre Talon en allant voter le 11 avril prochain », estime le candidat. Par ailleurs, l’opposition manque de stratégie et réagit à la dernière minute, a-t-il regretté.