La célèbre star de télé-réalité Caitlyn Jenner compte devenir gouverneure de Californie. Elle a fait l’annonce ce vendredi 23 avril par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. L’ambition de celle qui a surpris les Américains en 2015 en devenant transgenre est visiblement d’être la première personne appartenant à cette communauté de transgenre à accéder à ce poste aux Etats-Unis.

Il compte officialiser la campagne très prochainement

« J’en suis », a-t-elle laissé dans son communiqué. Cette membre de la famille Kardashian compte officialiser sa campagne « dans les prochaines semaines ». L’ancienne championne olympique se caractérise tout de même par les critiques ouvertes qu’elle formule à l’endroit de l’actuel gouverneur de Californie. « Je suis une authentique gagnante et la seule +outsider+ qui peut mettre un terme au mandat désastreux » du gouverneur démocrate Gavin Newsom, a fait savoir celle qui s’apprête à devenir une femme politique.

Une célébrité des années 1970

Avant de s’afficher ouvertement en tant que transgenre, elle s’était également fait connaître dans les années 1970 quand il remportait des compétitions de décathlon. Il y a 30 ans, elle avait contracté un second mariage avec Kris Jenner et est devenu ainsi beau-parent de Kourtney, Kim et Klhoé Kardashian. Ce mariage lui avait permis de s’afficher dès les années 2007 dans la célèbre télé-réalité parlant de la famille Kardashian.