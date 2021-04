Ce samedi, Carla Bruni, épouse de l’ancien chef d’Etat français Nicolas Sarkozy, faisait une publication enflammée sur son Instagram Story. La femme, artiste-chanteuse, au-delà des ennuis judiciaires qui secouent son couple et notamment son époux depuis une dizaine d’année, a néanmoins su trouver le temps nécessaire pour écrire un pamphlet contre la pensée “étriquée”. Une ode dans laquelle elle avait pris à témoins deux grands noms du panthéon français de l’humorisme, Pierre Desproges et Coluche.

« Depuis que vous êtes partis, le monde a mal tourné »

L’humour, a ce pouvoir qui est sans aucun doute de permettre à ceux qui le maitrise et qui en ont fait un art de rire de tout et de tous. L’humoriste, peut être bien plus que tout autre artiste, pouvait lui se permettre de raconter des situations ou porter un jugement de valeur sur la religion, la politique ou des sujets qui fâchent, sans que cela puisse véritablement porter à conséquence. Les personnes interpellées par la satire, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de s’en prendre à ce ‘’Fou’’, qui ne voulait qu’amuser la galerie.

Les humoristes s’en sont donc donné à cœur joie, au point de devenir de véritables icones de la liberté d’expression. Desproges et Coluche notamment, humoristes français célèbres disparus tous les deux à la fin des années “80”, étaient connus pour leur anticonformisme, et leur humour engagé. Ce samedi, c’est à leurs noms et à leur héritage de liberté, que l’épouse de Nicolas Sarkozy, l’artiste-chanteuse et ancien mannequin, Carla Bruni a fait appel dans une publication sur Instagram.

« Depuis que vous êtes partis, le monde a mal tourné », avait écrit en substance Carla Bruni, expliquant que désormais, dans ce « monde », la « censure » avait été érigée en norme politique et sociale. Un changement qui permettait à « un tas de gens sans culture, sans expérience et sans audace » se prenant pour des « justiciers de la morale », d’imposer, comme des ‘’dictateurs’’, silence aux hommes d’art. Une situation contre laquelle, la chanteuse de 53 ans s’insurgeait de toute la force de sa renommée.