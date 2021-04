Le décès subit de Chantal Mahely Ba a secoué ses proches amis et camarades de lutte. Cette fervente partisante de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait décédé d’une crise cardiaque. Une personnalité influente dont la famille a même reçu des condoléances de l’ancien leader. Un de ses anciens amis, Serge Kassy a révélé le déroulé de ses derniers jours affirmant être surpris de la nouvelle.

“Tu n’as jamais eu de problème de coeur, à notre connaissance, tu n’es pas rentré aux urgences, puis hospitalisé, avec un problème de cœur, tous tes proches avec qui tu as parlé à 23h hier nuit, soit au téléphone, et à l hopital ce soir là sont unanimes, tu n’as laissé transparaître le moindre signe cardiaque, la preuve toutes les analyses durant tout ton séjour hospitalier, n’a présenté aucun signe cardiaque, quant à la dernière personne avec qui tu as conversé, tu annonçais, ta sortie pour Samedi, pour te remettre en selle dans la fête que tu préparais, pour l’anniversaire de maman Simone, voici que vers 5 h du matin, contre toute attente, on nous annonce que tu nous a quittés, frappéepar une soudaine crise cardiaque, comment est ce possible? (…) Vas en paix, si telle a été la volonté de DIEU, mais saches que je n’arrive pas a comprendre cette crise cardiaque annoncée” a affirmé l’artiste.