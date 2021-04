En Chine, le groupe Alibaba a récemment été mis à l’amende par l’exécutif. En effet, le groupe a été contraint de régler pas moins de 18 milliards de yuans, soit l’équivalent de 2.3 milliards d’euros. Une amende record, qui devrait se répercuter sur les chiffres trimestriel que le groupe s’apprête à dévoiler.

Afin de répondre à cette crise et aux demandes des régulateurs, le groupe a été invité à réduire ses frais d’accès sur ses sites, pour les marchands. Dans les jours à venir, le groupe pourrait donc annoncer de nouvelles mesures ouvrant un peu plus sa plateforme aux chinois et revendeurs. Une annonce confirmée par Daniel Zhang, le PDG du groupe.

Alibaba doit régler une amende record

Selon ce dernier, qui a tenu une réunion virtuelle il y a quelques jours, le groupe ne devrait toutefois pas subir d’impact d’un point de vue matériel. En effet, le site continuera de fonctionner de manière tout à fait classique. De son côté, Maggie Wu, directrice financière, a confirmé que les revenus nets du groupe annoncés pour le trimestre écoulé, seront quant à eux impactés par l’amende record.

Une action qui explose en bourse

Les régulateurs eux, ont accusé le groupe d’abus de position dominante. Pour autant, les propos rassurants du PDG du groupe ont eu un effet intéressant à étudier. En effet, le cours en bourse a tout simplement explosé, à +9% du côté de Hong Kong. Dans tous les cas, cette ouverture imposée par le pouvoir chinois semble donner espoir aux investisseurs et entrepreneurs, qui y voient là, l’ouverture d’une nouvelle ère.