Selon une annonce qui a été faite par les autorités locales ce mardi 6 avril, deux hauts responsables ouïghours ont été condamnés à mort pour séparatisme. Les deux mis en cause intervenaient dans la direction des administrations de la justice et de l’éducation dans la région. Selon les précisions apportées sur cette affaire par les médias chinois, l’ancien ministre de la Justice du Xinjiang, Shirzat Bawudun qui est l’un des mis en cause, aurait conspiré avec le Mouvement islamique du Turkestan oriental (Mito).

L’ancien ministre de l’Education aussi inculpé

Il aurait commis ses actes alors qu’il a rencontré un membre de l’organisation, il y a quelques années. La seconde personnalité ayant été condamnée est l’ancien ministre régional de l’Éducation, Sattar Sawut. Il est reproché à ce dernier d’avoir incorporé dans les manuels scolaires en langue ouïghoure des apologies du séparatisme, du terrorisme et de l’extrémisme religieux. Les documents ont été utilisés pendant plus de 10 ans. Ces condamnations interviennent dans un contexte où la Chine est accusée de « génocide » sur cette minorité musulmane.

Une condamnation alors que la Chine est fortement critiquée

Depuis plusieurs années, des organisations de défense des Droits de l’Homme déplorent le traitement qui est réservé aux membres de cette communauté. Ils auraient été internés dans des centres de rééducation politique. Mais la version des autorités chinoises restent formelle sur cette affaire. Il s’agirait selon elles de «centres de formation professionnelle». L’objectif de ces centres serait d’éloigner les Ouïghours de l’islamisme et du séparatisme, après une série d’attentats qui leur ont été attribués.