La crise sanitaire semble n’avoir eu aucun impact sur l’économie chinoise. En effet, le gouvernement a confirmé qu’au premier trimestre de l’année 2021, la croissance économique pourrait être de 18.3% sur un an. Un chiffre important qui s’explique toutefois par l’année 2020, quasi-nulle à cause des confinements et de la pandémie.

Il s’agit là du chiffre le plus haut depuis 1992. De quoi satisfaire Liu Aihua, porte-parole du Bureau national des statistiques, pour qui la croissance devrait continuer même si les fondements même de la reprise doivent se consolider. Les incertitudes mondiales, aux USA et en Europe pourraient effectivement plomber les chiffres de la Chine.

Forte croissance de la Chine au cross du premier trimestre

Pour autant, certains analystes, comme Qu Hongbin, souhaitent temporiser, expliquant que dû à une année 2020 particulière, ces données étaient compliquées à appréhender, à interpréter.Après une chute de 6.6% de sa croissance, la chine a enregistré sur le reste de l’année 2020, une croissance à 2.3% tandis que de nombreuses autres économies entraient en récession.

Une croissance annuelle de 6% envisagée

Concernant le taux de chômage, le pays a confirmé un chiffre à 5.3%, contre 6.2% au mois de février 2020, au cœur de la crise. L’objectif final, pour Pékin, est une croissance à 6% sur l’ensemble de l’année même si le FMI, le Fonds monétaire international (FMI) table sur une hausse de 8,4% du PIB de la seconde économie mondiale.