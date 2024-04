Bénin : Rémy Gnambakpo recouvre sa liberté

Le sieur Rémy Gnambakpo est désormais libre de ses mouvements. Il avait été interpellé au cours de la semaine écoulée par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), pour « harcèlement et incitation à l’insurrection ». Cette interpellation avait eu lieu suite à une note vocale qu’il a enregistrée et diffusée sur le réseau social WhatsApp. Il lui est reproché d’avoir diffusé des informations basées sur des rumeurs. L’information en question est en lien avec la publication par le journal fictif « Aujourd’hui au Bénin » de certains propos attribués au professeur Joseph Djogbénou.

Les propos avaient été formellement démentis par le concerné à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a organisée. « Dans une parution électronique, d’un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m’est imputé des propos tendant à insinuer que ‘’je serai candidat même sur le crépitement des armes’’ », avait déclaré le professeur Joseph Djogbénou. Ce jeudi, le responsable de ce journal fictif a été mis aux arrêts par l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) et placé en garde à vue. Le mis en cause avait usurpé le nom du journal depuis plusieurs années. Une plainte avait été déposée contre X depuis plusieurs années par le réel directeur de publication pour faux et usage de faux, usurpation de titre de son journal.