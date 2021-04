Les genres musicaux Coupé décalé et Zouglou sont des rythmes typiquement ivoiriens qui ont vu le jour il a plusieurs décennies. Bien que le Coupé décalé ait connu autant de succès que le Zouglou avec les légendes Douk Saga et DJ Arafat, l’un des membres du groupe Zouglou, Yodé et Siro s’en est pris dans une vidéo aux nouvelles tendances musicales dont le Coupé décalé et le Rap ivoire.

« C’est quoi ça, ma tête est lisse on dirait coupé décalé de maintenant. Avant c’était ”voici mon chaussure, voici mon habit…”. Cela ne marche plus (…). Zouglou trente, on règne toujours. Maintenant nous allons faire un challenge, nous allons trouver un plateau au palais de la culture et on va se laisser là-bas. Vous allez envoyer vous soldats et nous aussi, et nous allons nous ”laisser” là-bas », a indiqué le membre dans la vidéo.

Cette vidéo n’est pas passée inaperçue chez la jeune génération d’artistes ivoiriens. Egalement dans une vidéo sur Facebook, le président du Syndicat, Suspect 95, a clashé « les vieux » en leur demandant d’aller se reposer puisque c’est la nouvelle génération qui gouverne. « J’étais tout à l’heure sur Facebook et je suis tombé sur une vidéo des vieux Yodé et Siro et ils disent un truc du genre, ‘’Si on fait un gros concert au palais de la culture, avec tous les styles musicaux de Côte d’Ivoire, c’est Zouglou qui va tuer en fait » a rappelé suspect 95.

On va vous montrer un peu comment ça se passe

Pour celui-ci, il semble que Yodé et Siro sont bloqués en 2004. « Je ne sais pas si c’est les coupures de courant des deux jours-là qui les fatiguent un peu, où ils sont bloqués en 2004, (…). En tout cas, à l’heure-là, c’est le Syndicat, c’est le rap qui contrôle, c’est le rap ivoire qui gouverne, depuis le 27 mars même c’est confirmé. Les vieux reposez-vous un peu, donnez-vous un peu de repos. Laisser la jeunesse va faire un peu, on va vous montrer un peu comment ça se passe » a répondu le jeune artiste.