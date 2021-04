Le monde fait face à une pandémie depuis un peu plus d’un an déjà. Pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, plusieurs pays du monde ont pris des mesures et fait des recommandations à leurs citoyens. Seulement plus le temps passe, le nombre de cas et de victimes décédées n’a cessé de grimper. Face à l’urgence, des laboratoires ont commencé à développer des vaccins. La Russie a été le premier pays au monde à annoncer la mise au point d’un vaccin.

D’autres pays ont suivi et à ce jour de nombreux vaccins ont déjà été enregistrés et leur efficacité a été testée. Depuis quelques mois, les campagnes de vaccination de masse ont démarré pour protéger les populations contre le virus. Le Sénégal n’est pas resté en marge de cette campagne. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, après la réception des vaccins Sinopharm et Astrazeneca les campagnes ont effectivement démarré.

A ce jour, selon nos sources, ce serait environ 400.000 vaccinations qui ont déjà été effectuées. Selon nos recoupements d’informations, 90% des vaccinations lorsqu’elles sont bien réalisées protègent les volontaires. Il faut tout de même préciser que sur ce chiffre important, il y aurait déjà eu 9 cas graves d’hospitalisation sur 53 enregistrés. Malheureusement 3 personnes seraient déjà mortes selon nos sources. Les prochains jours nous permettront d’avoir plus de détails.