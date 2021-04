C’est une situation pas ordinaire qui s’est produite lors d’une vaccination contre la covid-19 au Canada. En effet, des patients qui devaient recevoir le vaccin contre le coronavirus ont reçu par erreur une solution saline au lieu du vaccin contre la maladie.

Aucune incidence sur la santé d’un individu

Les faits se sont déroulés, le 28 mars dernier, dans la ville de Vaughan située dans la province d’Ontario, dans la clinique de vaccination de Mckenzie Health. La solution dont il est question sert à diluer le vaccin, avant qu’il soit injecté à un patient. La situation a été évoquée, hier lundi 19 avril 2020, par la ministre canadienne de la santé, Mackenzie Health, qui a indiqué dans un communiqué que cette solution saline n’a aucune incidence sur la santé d’un individu. « Recevoir une injection de saline ne cause aucun mal, mais cela n’aurait jamais dû arriver […] Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et pour l’incertitude et les préoccupations causées par cette situation » a-t-elle fait savoir.

Suite à l’annonce de l’injection à la solution saline, la structure qui a organisé la vaccination a pris les dispositions pour rassurer les patients. Par ailleurs, elle a indiqué avoir fourni un soutien adéquat aux personnes qui se trouvent dans cette situation.