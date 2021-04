Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la mort de l’ancien président de la Tanzanie, John Mahufuli. Il a été remplacé par sa vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui compte faire bouger davantage les choses contrairement à la ligne de conduite adoptée par son prédécesseur. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) en Afrique, ce dernier avait choisi de minimiser la gravité de la maladie.

La présidente a annoncé la création d’un comité

Samia Suluhu Hassan s’est donc montrée plutôt ouverte sur la question, laissant présager une possibilité d’adopter les mesures barrières pour empêcher la propagation de la maladie. Lors d’une cérémonie d’investiture de membres entrants au gouvernement, ce mardi 6 avril 2021, à Dar es Salaam, la cheffe de l’Etat a estimé qu’il n’est pas bien de faire comme si la covid-19 n’existait pas. « Il n’est pas bon de l’ignorer. Nous ne pouvons le rejeter ou l’accepter sans les conclusions de la recherche » a-t-elle déclaré. Pour être mieux éclairée sur la situation, la présidente a annoncé la création d’un comité pour faire des recommandations au gouvernement.

Il s’agit en effet d’une équipe de plusieurs experts qui s’occupera de faire un point sur les connaissances du virus, à l’échelle mondiale. Selon Samia Suluhu Hassan, ces derniers « nous en diront plus sur la pandémie et nous conseilleront sur ce que le monde propose. Nous ne pouvons pas tout accepter les yeux fermés, mais nous ne pouvons pas non plus nous isoler comme si nous étions une île tandis que le monde avance dans une toute autre direction. »