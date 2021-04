Il y a quelques semaines, plusieurs pays ont dû suspendre le vaccin AstraZeneca, qui aujourd’hui s’appelle Vaxzevria, en raison des cas des décès qui ont été enregistrés à la suite de son injection à des patients dans des pays de l’Europe. Des cas de thrombose ont été signalés chez des patients et seraient causés par le vaccin. Une hypothèse que le fabricant et plusieurs institutions sanitaires européennes ont rejetée. En Grande-Bretagne, un avocat âgé de 59 ans, Neil Astles était également décédé d’une thrombose cérébrale quelques semaines après avoir reçu une dose du vaccin Vaxzevria.

Bien que cela ait pu mettre la sœur de la victime, Alison Astles, une pharmacienne, en colère, elle a toutefois appelé ses concitoyens à aller se faire vacciner. Pour elle, on gagnerait plus de vie en se faisant vacciner que de refuser la vaccination. Selon la pharmacienne, son frère a été « extrêmement malchanceux ». « En définitive, nous sauverons plus de vies si les gens sont vaccinés que s’ils ne le sont pas », a déclaréAlison Astles auprès de BBC.

Le risque d’un caillot est très très faible

Affirmant « être absolument furieuse et très en colère du fait que cela soit arrivé à mon frère » la professionnelle de santé continuent de défendre la nécessité de se faire vacciner. Selon elle, le risque d’une thrombose à la suite de la vaccination est très très faible. « Si vous avez eu une première dose, allez-y pour avoir votre deuxième. Si vous n’avez pas encore reçu de dose, faites-en sorte que ce soit le cas. (…) Le risque d’un caillot est très, très faible et mon frère a été extrêmement malchanceux » a-t-elle lancé.