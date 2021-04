Les autorités sénégalaises, il y a quelques jours avaient annoncé la volonté pour le Sénégal de procéder à une production locale de vaccin. Une unité de production qui, si elle arrivait à voir le jour, améliorerait exponentiellement l’approvisionnement des pays africains pour un vaccin contre la Covid-19 devenu bien économique malgré les efforts du dispositif Covax. Lundi, lors de la conférence Africa CDC, les autorités sanitaires sénégalaises avaient annoncé et défendu les capacités et les compétences de structures nationales pouvant permettre de réaliser ce projet d’envergure.

« Pour une production mondiale plus équilibrée »

L’Afrique est, à ce jour, selon les rapports de l’OMS, 4,3 millions de cas de COVID-19, dont 114 000 décès. Il y a quelques jours seulement, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que le déploiement en Afrique du vaccin COVID-19 était entravé par des pénuries d’approvisionnement et des retards dans les livraisons prévues.

Malgré les exceptions comme l’Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda ou l’Angola, qui ont distribué une part importante de leur vaccin en peu de temps ; ce serait selon Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, plus d’un milliard d’Africains qui n’ont toujours pas pu se faire vacciner. Avec l’Afrique n’ayant administré que 2% des 600 millions de doses de vaccin COVID-19 distribuées dans le monde.

Une situation dont étaient conscientes les autorités gouvernementales africaines, notamment pour celle de l’Union Africaine. Lundi, à la faveur d’une conférence de ‘’Africa CDC’’, le Sénégal a annoncé que l’Institut Pasteur de Dakar avait les compétences, et pouvait produire des vaccins contre la Covid-19. Selon le monstre sénégalais de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal avait déjà engagé des pourparlers dans ce sens, avec des partenaires financiers comme la Banque Européenne d’Investissement et des partenaires techniques comme le gouvernement sud-africain et des entreprises de biotechnologie belges.

Et dès Mardi, a révélé la presse sénégalaise, le pays, fruit de la coopération avec la Wallonie, a signé avec ‘’Univercells’’ une entreprise de biotechnologie, « deux déclarations d’intention avec des centres de recherche et de production de médicaments au Sénégal pour y produire des vaccins pour la région, et notamment contre le Covid-19 ». Et les centres de recherche en question sont l’Institut Pasteur de Dakar et l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF).