Créée en janvier 2016 par la 26e Assemblée ordinaire des chefs d’État et de gouvernement et officiellement lancée en janvier 2017 ; ‘’Africa CDC’’, pour ‘’ Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies’’, est une agence technique spécialisée de l’Union Africaine mise sur pied pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres. Mais l’agence vise également à renforcer la capacité des institutions de santé publique des pays de l’Union, « à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces sanitaires ». Ce lundi au cours d’une conférence de l’agence, le président sénégalais faisait une annonce de taille.

« Des vaccins contrer la covid-19 produits à Dakar »

Et ce lundi, l’Agence, en partenariat avec divers organismes internationaux dont l’Organisation Mondiale de la santé, l’Organisation mondiale du Commerce et des structures pharmaceutiques mondiales partenaires, organisait sa première conférence virtuelle sur ‘’ la capacité de fabrication de vaccins de l’Afrique pour la sécurité sanitaire ’’. À cette Conférence, le président sénégalais Macky Sall, a annoncé que son pays se préparait à réaliser à Dakar un « projet de production de vaccins contre la Covid-19 ».

Le projet se réalisera à l’Institut Pasteur de Dakar avec l’aide de partenaires techniques et financiers dont, la France et la Banque européenne d’investissement. Un projet qui s’il était mené à son terme représenterait une grande opportunité pour l’Afrique, et notamment pour l’Union Africaine dans la stratégie de ses pays membres contre la pandémie. L’institut Pasteur a, selon les autorités sénégalaises, les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d’un tel projet.

L’Institut serait depuis 1966, un « producteur pré qualifié pour le vaccin contre la fièvre Jaune ». En outre, l’institut en décembre dernier, a mis sur pied « la première plateforme à but non lucratif de fabrication de tests de diagnostic rapide entièrement dédiée aux épidémies ». Une plateforme qui permettait de mettre ces tests à disposition des pays africains « à prix coûtant ».