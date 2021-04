La Norvège, dans la crise sanitaire qui a violemment frappé l’Europe, a enregistré l’un des taux d’infection à coronavirus les plus bas du vieux continent. Une victoire à mettre à l’actif des actions énergiques des autorités gouvernementales du pays, en l’occurrence l’administration de la première ministre Erna Solberg. Mais récemment, la Norvège a connu une poussée de contamination avec le variant britannique, une mutation parmi les plus contagieuses.

Une chose qui a obligé les autorités à resserrer les vis, et à durcir des mesures déjà assez rigoureuses. Et c’est dans ce contexte que, la première personnalité du gouvernement, Erna Solberg, se faisait prendre à violer les mesures qu’elle avait elle-même travaillé à mettre en place.

Une amende pour la 1ere Ministre

En Norvège, selon des décisions prises il y a quelques semaines seulement, pour lutter contre la résurgence de la pandémie ; une quarantaine de 10 jours dans des hôtels dédiés à cet effet est devenue automatique pour les personnes revenant de voyage à l’étranger. Les autorités étaient allées jusqu’à limiter le nombre d’hôtes autorisés à recevoir chez soi à deux. En outre, la plupart des bars, restaurants et autres établissements servant de la nourriture et des boissons resteront fermés.

À l’exception cependant, de ceux qui sont en mesure d’assurer qu’une distance d’au moins deux mètres peut être maintenue entre les clients et le personnel. Ces restaurants doivent être également capable de répondre aux exigences de base en matière de contrôle des infections. Et il n’était autorisé dans ces derniers qu’un rassemblent privé de 10 personnes au plus. Seulement récemment, la première ministre norvégienne avait organisé pour son soixantième anniversaire, deux repas où les recommandations gouvernementales n’avaient pas été suivies.

L’un dans un restaurant, à l’intérieur d’une station de ski où les convives avaient excédé le nombre de 10 exigé. Et un autre chez Mme Solberg où plus d’une douzaine d’invités s’étaient rassemblés pour un repas convivial. La police interpellée avait infligé à la Première Ministre une amende de « 20.000 couronnes », un peu plus de 1900 euros.