Le coordonnateur national de la Résistance nationale, Candide Azannaï, dans une déclaration politique, faite ce mardi 20 avril, invite le président de la République Patrice Talon à mettre fin aux arrestations et chercher la voie du dialogue, seule issue pour décrisper la situation. L’ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Candide Azannaï appelle aussi le peuple Béninois à continuer de résister dans la non-violence.

Dans la déclaration de ce mardi 20 avril 2021, le coordonnateur national Candide Azannaï indique de la Résistance nationale «s’indigne et rejette toute synonymie du pouvoir dit de la rupture, tendant à confondre de manière orientée, terrorisme et opposition politique ». Car, «le plus extrémiste vandale lors des manifestations politiques mêmes les plus violentes contre les dérives despotiques d’un État terroriste et hors la loi, ne sont pas des terroristes au sens de l’entendement commun du mot terroriste rapporté aux labels du terrorisme que sont les Al Qaïda, l’EI, l’AQMI, Boko Haram etc ». Elle relève que le temps des purges politiques par des rapts de personnalités politiques par des hommes en cagoule et en pleines rues pour la BEF (Brigade économique et financière), la CRIET, les geôles du pouvoir dont la prison de Misséréte, bat son plein.

Selon la déclaration, pour tout démocrate authentique et pour la Résistance Nationale, la violence n’a jamais été un début de solution pour qu’il soit espéré qu’elle puisse être la solution face au terrorisme d’Etat du pouvoir dit de la rupture. Alors, elle recommande au président de la République Patrice Talon de mettre fin aux arrestations. « Les intimidations, les exils, les arrestations, les prisons ne serviront à régler aucun des problèmes politiques, économiques, psycho – sociologiques, sociétaux et même diplomatiques. », soutient Candide Azannaï dans sa déclaration. Alors, «la Résistance Nationale appelle (…) à l’arrêt des poursuites et rafles, l’annulation de toutes les décisions de justice à relents politiques, la décrispation générale du climat politique, le retour de tous les exilés, le rétablissement de l’image d’un pays pionnier de la Démocratie que fut naguère la République du Bénin. ».

La Résistance apporte son soutien aux personnalités emprisonnées

Selon Candide Azannaï, la Résistance Nationale salue le combat héroïque pacifique et non violent du peuple résistant debout et la cinglante raclée politique qu’il a donnée hors les urnes dans le calme et la discipline à la bande de minables et impopulaires aventuriers politiques du pouvoir dit de la rupture à l’occasion de leur « propre prétendue élection présidentielle du 11 avril 2021. ». La Résistance apporte soutien et solidarité aux personnalités et activistes politiques détenus comme Laurent Métognon, Jean Alexandre Hountondji, Joseph Tamegnon, Ali Houdou, Jean Kpoton, Ferdinand Combetti, Joël Aïvo, Garya Saka, Reckya Madougou, Leopold Glin etc. La Résistance Nationale invite à la vigilance des uns et des autres. La Résistance Nationale appelle toutes les populations résistantes afin qu’elles intensifient la lutte de résistance pacifique et non violente.