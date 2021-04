Les réactions pleuvent depuis la mort du président tchadien Idriss Deby Itno. Plusieurs personnalités africaines ont réagi à la nouvelle pour saluer l’homme qu’ils ont connu. Parmi eux, le président ivoirien Ouattara, l’ancien président nigérien Issoufou a adressé un message de condoléance, et le président camerounais s’est personnellement adressé à son fils qui a pris sa succession. Lire ci-dessous les déclarations.

Message d’Alassane Ouattara

C’est avec consternation que j’ai appris le décès tragique de mon ami et frère, le Président Idriss Deby ITNO. Je salue la mémoire d’un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel.J’adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’au peuple frère de la République du Tchad. Que son âme repose en paix !

Message de Mahamadou Issoufou

C’est avec beaucoup d’émotion que je viens d’apprendre la disparition brutale du Président Idriss Deby Itno. Le souvenir que je garde de lui est celui d’un grand homme d’Etat et d’un éminent stratège. Je présente à sa famille et au peuple tchadien mes sincères condoléances.

Message de Paul Biya adressé à son fils Mahamat Idriss Deby Itno

Monsieur, j’apprend avec une grande tristesse, le décès du Maréchal Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad survenu à N’djamena. Je salue la mémoire de cet éminent Chef d’Etat et frère. La disparition du maréchal du Tchad, son excellence Idriss Deby Itno, est une immense perte pour votre pays, l’Afrique centrale et notre continent, qu’il aura servi sans relâche et durant de longues années.

Je tiens en cette tragique circonstance à vous adresser ainsi qu’à Madame Hinda Deby Itno, au gouvernement et à la Nation Tchadienne endeuillés, Mes condoléances les plus sincères. J’y associe le sentiment de solidarité fraternelle du peuple camerounais et la compassion émue de mon épouse.

Veuillez agréer Monsieur, les assurances de ma Haute considération.

Message d’Ali Bongo

Le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, est mort comme il a vécu. En combattant.Mes condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple tchadien.Dans cette épreuve douloureuse, le Tchad pourra compter sur l’entière solidarité du Gabon.