Joe Biden souhaite avancer dans le dossier nord-coréen. En effet, l’exécutif a confirmé l’information selon laquelle il souhaitait travailler de concert avec le Japon et la Corée du Sud, afin de proposer un plan de dénucléarisation de la Corée du Nord. Une annonce effectuée à l’occasion d’une rencontre organisée entre les émissaires des trois pays afin de mettre sur pied, une stratégie efficace.

Jake Sullivan, conseiller du président des Etats-Unis pour la sécurité nationale ainsi que ses deux homologues, le japonais Shigeru Kitamura et le sud-coréen Suh Hoon se sont ainsi rencontrés à l’Académie navale d’Annapolis, tout près de la capitale américaine, Washington. L’occasion pour eux, d’échanger plus en profondeur sur la situation actuelle.

Biden s’engage en faveur de la dénucléarisation de Pyongyang

Les trois ont confirmé être relativement préoccupés par la direction prise par Pyongyang, notamment en ce qui concerne l’armement nucléaire et la stabilité géopolitique de la zone. Soucieux d’avancer dans le bon sens, tous ont décidé d’opter pour une coopération trilatérale renforcée. En outre, les trois nations ont appelé à la mise en œuvre des résolutions adoptées lors du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’ONU, appelée à mieux gérer ses mesures

Dans l’idée, l’objectif est de faire pression sur Pyongyang en s’assurant que les mesures adoptées pour l’Organisation des Nations unies soient respectées et renforcées. De manière plus locale, Japon et Corée du Sud pourront compter sur l’appui des États-Unis dans cet épineux dossier. Pyongyang pourrait réagir à ces nouvelles annonces, dans les jours à venir.