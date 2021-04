Âgé de 38 ans, Matt Gaetz, l’un des plus grands défenseurs de l’ancien président Donald Trump, est impliqué dans un sale dossier. Le jeune parlementaire venu fraîchement à la Chambre des représentants est soupçonné d’avoir eu de relation sexuelle avec une mineure. Le dossier a refait surface il y a une semaine. Au cours des dernières semaines du mandat de Trump, le républicain de Floride aurait demandé en privé à la Maison Blanche des grâces préventives générales pour lui-même et ses alliés non identifiés au Congrès pour tout crime qu’ils auraient pu commettre, selon deux personnes informées des discussions et qui se sont confiés au New York Times.

C’est à ce même moment que les enquêteurs du ministère de la Justice avaient commencé à interroger ses associés sur sa conduite, y compris s’il avait eu une relation sexuelle avec un adolescent de 17 ans. En effet, on ne sait pas si M. Gaetz ou la Maison-Blanche étaient au courant à l’époque de l’enquête. On ne sait non plus pour qui d’autre il avait demandé les grâces. Egalement, Gaetz n’avait pas dit aux assistants de la Maison Blanche qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des violations potentielles de trafic sexuel lorsqu’il en a fait la demande. Toutefois, les principaux avocats et responsables de la Maison Blanche avaient rejeté la demande de grâce préventive.

Trump le soutient

Cette semaine, le représentant a dénoncé de « fausses accusations » qui ont été révélées dans le seul but de le faire chanter. Dans une tribune publiée lundi par le journal conservateur Washington Examiner, il a soutenu que « le “marigot” cherche à me faire couler avec de fausses accusations, mais je ne lâcherai pas ». Il a soutenu ne pas être « un moine, et certainement pas un criminel », ajoutant qu’aucune de ses accusatrices ne s’était exprimée publiquement.

Dans un communiqué, Donald Trump a également a soutenu son allié dans le dossier. « Le parlementaire Matt Gaetz ne m’a jamais demandé de grâce », a écrit Trump dans un très bref communiqué. « Il faut aussi se souvenir qu’il a complètement rejeté les accusations qui pèsent sur lui », a ajouté l’ancien président, sans préciser s’il croyait ou pas en l’élu.