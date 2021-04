Quelques semaines après l’accident de train qui a eu lieu le 26 mars dernier dans le Sud de l’Egypte, le pays a vécu un drame similaire ce dimanche 18 avril. En effet, un convoi de huit wagons ayant quitté la capitale égyptienne a fini sa course dans le Delta du Nil, au Nord du pays. Selon le bilan qui a été établi suite à cette situation, 11 personnes seraient décédées et plusieurs dizaines d’autres seraient blessées.

Le conducteur et ses collaborateurs interpellés

A en croire les informations rapportées par la presse, les causes réelles de l’accident ne sont pas encore identifiées. On retient tout de même que le conducteur du train ainsi que plusieurs de ses collaborateurs ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête qui a été ouverte. « J’étais dans le wagon numéro 3, et avant d’atteindre la station de Sandanor, on a était surpris de sentir le train accélérer. On s’est retrouvé les uns sur les autres. Une poussière épaisse nous empêchait de sortir », a pour sa part expliqué un blessé dans l’accident.

Deuxième accident en moins d’un mois

Notons que l’Egypte fait face à ce type de drame de façon récurrente. Le mauvais état du réseau ferroviaire et routier contribue en grande partie à cette situation. Le dernier accident avant celui de ce dimanche avait fait 200 blessés et 20 morts. Deux trains de voyageurs étaient entrés en collision.